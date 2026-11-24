Представители религиозных объединений вышли на субботник в области Ұлытау
24 Ноября 2026, 06:14
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24 Ноября 2026, 06:1424 Ноября 2026, 06:14
214Фото: Акимат области Улытау
В области Ұлытау в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» прошел экологический субботник «Чистый город готов к зиме!». В уборке приняли участие представители религиозных объединений региона, а также жители городов и районов.
По информации акимата области, участники субботника внесли свой вклад в поддержание чистоты населенных пунктов в преддверии зимы.
Мероприятие прошло под девизом «Общий город – общая ответственность». Оно было направлено на повышение экологической культуры жителей, формирование ответственного отношения к окружающей среде и укрепление сотрудничества между религиозными объединениями и местными жителями.
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