В Астане состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие представители военных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает BAQ.kz.

В ходе заседания участники обсудили военно-политическую обстановку в мире и Центральноазиатском регионе, перспективы многостороннего военного сотрудничества и вопросы укрепления взаимодействия между вооруженными силами стран Содружества.

По словам первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова, казахстанская сторона представила свой опыт развития армии и современные подходы к повышению боеспособности войск.

"Уровень нашего сотрудничества в военной сфере имеет устойчивую тенденцию к расширению, что способствует укреплению национальных вооруженных сил и обеспечивает безопасное развитие государств Содружества", – отметил Каныш Абубакиров.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам радиационной, химической и биологической защиты, безопасности полетов военной авиации, изучению современного опыта применения высокотехнологичного вооружения и военной техники. Также обсуждались вопросы боевого применения ракетных войск и артиллерии, а также выполнения задач по разминированию территорий и объектов.

По итогам заседания стороны подписали итоговые документы, закрепляющие дальнейшие планы по развитию сотрудничества между вооруженными силами государств СНГ и укреплению стабильности и безопасности в регионе.