Представителям СМИ Алматинской области вручили ключи от новых квартир

В Алматинской области по поручению Главы государства двум представителям региональных средств массовой информации, освещающим важнейшие события жизни региона, были вручены ключи от новых квартир.

Кроме того, журналисты, посвятившие многие годы развитию отечественной журналистики и информационной сферы, были удостоены государственных наград. Почетные награды и ключи от жилья вручил аким Алматинской области Марат Султангазиев, поздравив представителей СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В ходе торжественной церемонии новоселами стали главный редактор газеты "Алатау арайы" Куаныш Тунгатар и координатор издательской деятельности ТОО "Өлке тынысы" Жанат Токанова.

Также ветеран журналистики, советник руководителя ТОО "Өлке тынысы" Кадырбек Куныпияулы был награжден орденом "Парасат", корреспондент газеты "Еңбекшіқазақ" Игорь Туранин –медалью "Ерен еңбегі үшін", а ответственный секретарь газеты "Алатау арайы" Шолпан Нуржауова – медалью "Шапағат". Ряд работников медиасферы также были удостоены нагрудных знаков "Еңбек ардагері", "Ақпарат саласының үздігі", Почетных грамот и Благодарственных писем.

Поздравляя награжденных и новоселов, Марат Султангазиев отметил, что эти награды являются заслуженным признанием значительного вклада представителей СМИ в развитие страны и укрепление информационного пространства.

"Ежедневно вы оперативно и объективно доносите до жителей важнейшие события, происходящие в стране, способствуя укреплению связи между обществом и государством. Недаром говорят: "Перо способно изменить страну". Ваш профессионализм, самоотверженный труд и активная гражданская позиция служат развитию общества. Народ возлагает большие надежды на журналистов, которые популяризируют национальные ценности. Пусть ваше перо никогда не теряет своей силы и остроты в этом благородном и ответственном деле!

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника журналистам в Астане уже несколько лет вручают квартиры. В нынешнем году эта добрая традиция получила продолжение и в регионах. Алматинская область также присоединилась к этой инициативе. Это достойное признание труда журналистов, которые посвятили свою жизнь объективному освещению жизни нашего региона", –подчеркнул глава области.

Также Марат Султангазиев сообщил еще одну приятную новость для представителей медиасферы.

По его словам, начиная с этого года в региональную ипотечную программу "Алатау" включена новая категория – "Средства массовой информации". Теперь журналисты, работающие в Алматинской области, смогут принять участие в программе и получить возможность приобрести собственное жилье.

Кроме того, в целях поддержки лучших представителей медиасферы в регионе ежегодно проводится премия "Самғау". И в этом году ее лауреаты будут определены в конце года. Особое внимание будет уделено лучшим публикациям, телевизионным сюжетам и видеороликам, посвященным темам "Таза Қазақстан" и "Закон и порядок". Не останутся без внимания и журналисты, внесшие значительный вклад в освещение социально-экономического развития Алматинской области.

Главный редактор газеты "Алатау арайы" Куаныш Тунгатар, получивший новую квартиру в канун профессионального праздника, отметил, что собственное жилье является мечтой каждого журналиста и каждого специалиста, выразив искреннюю благодарность Президенту страны и руководству области за исполнение этой мечты.

"Классик казахской журналистики Шерхан Муртаза говорил: "Журналист несет на плечах благодарность, а питается колючками". Сегодня, кажется, эту известную фразу можно немного изменить. Из 365 дней в году журналисты 364 дня посвящают людям — рассказывают об их судьбах, защищают их интересы и поднимают важные проблемы общества. И лишь один день — в День работников средств массовой информации — становится настоящим праздником для самих журналистов.

За четыре года, прошедшие после разделения Алматинской области и переноса областного центра в город Конаев, представители СМИ впервые получают жилье. Это результат эффективной политики Главы государства и последовательной работы акимата области", – отметил Куаныш Абайбекулы.

Труд журналистов, которые являются надежным мостом между обществом и государством и ставят интересы народа превыше всего, всегда заслуживает глубокого уважения. И на этом хорошие новости для представителей СМИ Алматинской области не заканчиваются. Как уже было отмечено, теперь они смогут стать участниками региональной ипотечной программы "Алатау" и приобрести собственное жилье. Поэтому впереди журналистское сообщество региона ожидает еще немало добрых и значимых событий.