Представителям СМИ вручили квартиры и автомобили в ВКО

В областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников средств массовой информации.

«Вы ежедневно доносите до людей важнейшие события, происходящие в стране, и самоотверженно трудитесь во имя правды. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал особую роль средств массовой информации в обществе, отмечая, что «стране необходима профессиональная журналистика, которая распространяет достоверную информацию, доносит до власти чаяния народа и ставит национальные интересы превыше всего». Ваш вклад в освещение достижений Восточного Казахстана, героизма людей труда и позитивных преобразований в регионе поистине неоценим. Искренне благодарю всех журналистов, которые проявляют высокий профессионализм, поднимают актуальные общественные вопросы и служат во благо страны. С праздником!», — поздравил работников СМИ глава региона Нурымбет Сактаганов.

Затем состоялась церемония награждения представителей журналистского сообщества, добившихся высоких результатов в профессии. Согласно Указу Президента Республики Казахстан, ветеран журналистики Айтмухамбет Касымов был награжден орденом «Құрмет», телеоператор агентства «Хабар» Дмитрий Пыхтин - медалью «Ерен еңбегі үшін». Ряду работников СМИ были вручены нагрудные знаки Министерства культуры и информации «Еңбек ардагері» и «Ақпарат саласының үздігі», а также Почетные грамоты и Благодарственные письма. Журналисты и операторы, ставшие победителями в различных номинациях, были удостоены премии акима области.

От имени Президента РК ключи от новой трехкомнатной квартиры были вручены собственному корреспонденту телеканала «Qazaqstan» по ВКО Олжасу Керейхану, а ключи от двухкомнатной квартиры - журналисту медиацентра ТОО «ALTAI-NEWS» Айдосу Мырзахметову. Кроме того, три автомобиля были переданы телеканалу «ALTAI», медиацентру «ALTAI-NEWS» и Региональной службе коммуникаций ВКО.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.