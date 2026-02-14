Компания TPV Technology Group анонсировала необычную новинку — телевизор GP TV с двумя экранами, сообщает BAQ.kz. На устройство обратило внимание издание TechRadar.

Модель оснащена двумя 48-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 4K — экран размещён как с фронтальной, так и с тыльной стороны. Телевизор установлен на металлических ножках из переработанных материалов и поддерживает технологию Dolby Atmos.

В TPV заявили, что устройство рассчитано на одновременный просмотр с двух сторон — например, для геймеров или демонстрационных пространств. Также модель позиционируется для использования в государственном секторе и официальных учреждениях.

Журналисты отмечают, что сама концепция выглядит нетипично: большинство телевизоров устанавливаются у стены или на тумбе, где задний экран может оказаться невостребованным. Несмотря на техническую новизну, эксперты сомневаются в массовом спросе на подобный формат.

Стоимость и сроки выхода GP TV на рынок пока не раскрываются, однако производитель подчеркивает, что речь идёт о премиальном сегменте.

Тем временем аналитики Counterpoint Research ранее допустили, что в перспективе Samsung может уступить лидерство на мировом рынке телевизоров китайской компании TCL.