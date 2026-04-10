В Казахстане впервые системно описали, как комплектуются архивы документами современной истории. Коллективная монография «Комплектование Архива Президента Республики Казахстан документами современной истории: опыт, проблемы и перспективы», презентованная в канун Дня науки, обещает стать научным и методическим ресурсом как для архивистов и исследователей, так и для преподавателей и государственных служащих, передает BAQ.kz.

Презентация книги состоялась 10 апреля в Архиве Президента Республики Казахстан с участием представителей научного сообщества, депутатского корпуса и ведущих специалистов архивной отрасли.

Открывая мероприятие, директор Архива Алия Мустафина подчеркнула, что в условиях масштабных политических преобразований и обновления конституционной системы страны возрастает значение архивов как ключевого института государственной памяти. По ее словам, опыт архивной отрасли показывает, что эффективная работа с документами требует научного подхода. Именно он позволяет системно отбирать, сохранять и использовать архивные материалы.

«Научная составляющая работы Архива Президента последовательно усиливается – через подготовку фундаментальных изданий, развитие междисциплинарных исследований, внедрение цифровых технологий и расширение международного научного сотрудничества. Представляемая монография является примером такого синтеза архивной практики и научного анализа. Это труд, отражающий не только результаты научного осмысления деятельности Архива Президента, но и стратегическое видение дальнейшего развития архивной отрасли», - заявила Алия Мустафина.

Отметим, что монография раскрывает актуальные вопросы комплектования государственных архивов документами новейшего периода на основе практического опыта Архива Президента и всесторонне рассматривает теоретические и прикладные аспекты формирования архивных фондов.

В издании представлен обзор отечественной и зарубежной историографии, а также анализ нормативно-правовой базы, регулирующей процессы комплектования. Это позволяет глубже понять особенности организации работы по формированию архивных фондов и их методического сопровождения.

Ожидается, что монография станет востребованным научным и методическим ресурсом для архивистов, исследователей, преподавателей, студентов профильных специальностей и государственных служащих, принимающих решения в сфере информационной политики и сохранения историко-документального наследия.

Напомним, 3 апреля Архив Президента Республики Казахстан представил справочник «Органы государственной власти Республики Казахстан (1991–2024 гг.)». Масштабное издание, над которым работали более трех лет, отражает эволюцию системы государственной власти — от первых лет независимости до современных институциональных реформ. В целом за годы независимости Архивом подготовлено около 90 документальных изданий, посвященных ключевым этапам истории страны.