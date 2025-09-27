Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял Посла Российской Федерации Алексея Бородавкина, передаёт BAQ.KZ.

Дипломат передал поздравления Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Кошербаева главой МИД РК.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многопланового двустороннего сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнёрства и союзничества.

"Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. Подтверждена высокая значимость предстоящего мероприятия для активизации двусторонних связей по всему комплексу вопросов", - отметили в МИД РК.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. По итогам встречи собеседники подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий и конструктивному взаимодействию на международной арене.