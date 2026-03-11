В Казахстане действует строгий запрет на сбор редких и исчезающих видов растений, а нарушения могут повлечь серьезные штрафы, передает BAQ.KZ.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил об этом в кулуарах, пояснив, почему такие меры необходимы.

По его словам, строгие меры предусмотрены не случайно – редкие растения находятся под угрозой исчезновения, и их потеря может нанести непоправимый ущерб экосистеме.

«По редким и исчезающим видам растений, как вот тюльпан, у нас предусмотрено суровое наказание. Поэтому я советую лучше не срывать эти растения. Их не так много, и не зря они включены в этот список», – отметил министр.

Министр напомнил, что исчезновение даже одного вида растений или животных может вызвать непредсказуемые последствия для экосистем, подчеркнув важность бережного отношения к природе.

«Каждый день или каждый год в мире исчезает очень много видов растений и, конечно, животных. Потеря любого вида может привести к негативным последствиям, малоизученным наукой. Поэтому берегите природу и соблюдайте правила», – рассказывает Ерлан Нысанбаев.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым видам, к которым относятся подснежники и многие другие растения, включённые в национальные списки редких видов.

«Подснежники тоже относятся к редким исчезающим растениям. Рвать их запрещено. По конкретным цветам и штрафам мы можем предоставить дополнительную информацию, чтобы избежать нарушений закона», – пояснил глава Минэкологии.

Как отмечает министр, ведомство планирует расширять информационную работу, чтобы каждый гражданин имел доступ к актуальному списку редких растений и понимал, какие виды находятся под защитой государства.