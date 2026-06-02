Предварительную причину взрыва на «Казцинке» назвали в МЧС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов на заседании Правительства сообщил, что взрыв на заводе Казцинка предварительно произошел из-за нарушения технологического процесса, передает BAQ.KZ.
"По двум крупным авариям с гибелью работников на шахте "Востокцветмет" и заводе "Казцинк" расследования продолжаются. Назначены соответствующие экспертизы и исследования с привлечением профильных экспертов.
Предварительные причины аварии на шахте Востоцветмет, ведение горных работ с нарушением проектной документации и неудовлетворительная организация производства работ.
Взрыв на заводе Казцинка предварительно произошел из-за нарушения технологического процесса", - сказал министр.
Он отметил, что ранее на этих объектах были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, в части несоответствия технической документации, отсутствия экспертиз на продление срока технических устройств, отклонения от проектной документации, слабый производственный контроль, а также несвоевременная замена изношенного оборудования.
"По завершению расследования в отношении предприятия будут приняты соответствующие меры", - заключил министр.
Чингис Аринов доложил о принимаемых мерах в сфере промышленной безопасности. Он отметил, что в данном направлении министерством принимаются меры по снижению рисков возникновения промышленных аварий и гибели работников. Усилены меры по промышленной безопасности, ужесточены требования к производственному контролю, аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб, установлено обязательное согласование Плана по своевременному обновлению изношенного оборудования.
"В настоящее время по республике наблюдается снижение гибели работников опасных производственных объектов в 2,5 раза, травматизма на 25%", – отметил Чингис Аринов.
Самое читаемое
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Тайфун надвигается на Японию, отменены сотни авиарейсов
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 июня