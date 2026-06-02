Предварительную причину взрыва на «Казцинке» назвали в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов на заседании Правительства сообщил, что взрыв на заводе Казцинка предварительно произошел из-за нарушения технологического процесса, передает BAQ.KZ.

"По двум крупным авариям с гибелью работников на шахте "Востокцветмет" и заводе "Казцинк" расследования продолжаются. Назначены соответствующие экспертизы и исследования с привлечением профильных экспертов. Предварительные причины аварии на шахте Востоцветмет, ведение горных работ с нарушением проектной документации и неудовлетворительная организация производства работ. Взрыв на заводе Казцинка предварительно произошел из-за нарушения технологического процесса", - сказал министр.

Он отметил, что ранее на этих объектах были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, в части несоответствия технической документации, отсутствия экспертиз на продление срока технических устройств, отклонения от проектной документации, слабый производственный контроль, а также несвоевременная замена изношенного оборудования.

"По завершению расследования в отношении предприятия будут приняты соответствующие меры", - заключил министр.

Чингис Аринов доложил о принимаемых мерах в сфере промышленной безопасности. Он отметил, что в данном направлении министерством принимаются меры по снижению рисков возникновения промышленных аварий и гибели работников. Усилены меры по промышленной безопасности, ужесточены требования к производственному контролю, аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб, установлено обязательное согласование Плана по своевременному обновлению изношенного оборудования.