Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
Центральная комиссия референдума представила предварительные итоги голосования, прошедшего 15 марта в Казахстане.
Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме, состоявшемся 15 марта, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным комиссии, в референдуме приняли участие 9 127 192 гражданина, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.
Согласно предварительным итогам, за принятие решения на референдуме проголосовали 7 954 667 человек (87,15%).
Против высказались 898 099 граждан (9,84%).
Кроме того, 146 558 бюллетеней признаны недействительными, еще 127 868 бюллетеней были испорчены либо признаны не поддающимися учету.
Всего право участвовать в голосовании имели 12 482 613 граждан Казахстана.
Центральная комиссия референдума продолжает обработку данных, окончательные результаты будут объявлены позже.
