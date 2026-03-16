Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме, состоявшемся 15 марта, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным комиссии, в референдуме приняли участие 9 127 192 гражданина, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.

Согласно предварительным итогам, за принятие решения на референдуме проголосовали 7 954 667 человек (87,15%).

Против высказались 898 099 граждан (9,84%).

Кроме того, 146 558 бюллетеней признаны недействительными, еще 127 868 бюллетеней были испорчены либо признаны не поддающимися учету.

Всего право участвовать в голосовании имели 12 482 613 граждан Казахстана.

Центральная комиссия референдума продолжает обработку данных, окончательные результаты будут объявлены позже.