  • Главная
  • Новости
  • Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Анеля Өсерхан Сегодня 2026, 11:06
171
Фото: Анеля Өсерхан

Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме, состоявшемся 15 марта, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным комиссии, в референдуме приняли участие 9 127 192 гражданина, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.

Согласно предварительным итогам, за принятие решения на референдуме проголосовали 7 954 667 человек (87,15%).

Против высказались 898 099 граждан (9,84%).

Фото: Анеля Өсерхан

Кроме того, 146 558 бюллетеней признаны недействительными, еще 127 868 бюллетеней были испорчены либо признаны не поддающимися учету.

Всего право участвовать в голосовании имели 12 482 613 граждан Казахстана.

Центральная комиссия референдума продолжает обработку данных, окончательные результаты будут объявлены позже.

Наверх