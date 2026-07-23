Предвыборная агитация в Казахстане стартует 23 июля после 18:00

Предвыборная агитация на выборах депутатов Курултая начнется 23 июля после 18:00 и завершится 22 августа в 00:00. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила член ЦИК Ляззат Суюндик, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ЦИК напомнили, что предвыборная агитация политических партий финансируется исключительно за счет средств их избирательных фондов.

По словам Ляззат, в нынешнюю избирательную кампанию внесен ряд законодательных изменений, касающихся проведения агитации.

Что изменилось

Одним из главных нововведений стал запрет на фотографирование и видеосъемку заполненного избирательного бюллетеня с последующим распространением таких материалов в день голосования.

Как отметила Ляззат Суюндик, эта мера направлена на обеспечение тайны голосования, свободного волеизъявления избирателей и равных условий для всех участников избирательного процесса.

Кроме того, политическим партиям и кандидатам разрешено размещать агитационные материалы на собственных интернет-ресурсах и страницах в социальных сетях без заключения договоров, тогда как для размещения на сторонних площадках такие требования сохраняются.

Еще одно изменение касается агитационных материалов. Теперь запрещено использовать материалы, изготовленные не для текущей избирательной кампании. Ранее законодательство уже запрещало изготавливать агитацию за пределами Казахстана и распространять анонимные агитационные материалы.

Ограничения перед днем голосования

В ЦИК также напомнили, что в день выборов и накануне голосования любая предвыборная агитация запрещена.

Кроме того, в течение пяти дней до дня голосования и непосредственно в день выборов запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов выборов, исследования, связанные с выборами, а также проводить голосования в поддержку кандидатов или политических партий в СМИ и на онлайн-платформах.

В рамках подготовки к выборам Центральная избирательная комиссия провела серию разъяснительных мероприятий для участников избирательного процесса. 3 июля состоялся семинар для представителей политических партий, а 22 июля — для представителей средств массовой информации, посвященный вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая