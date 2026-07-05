Предвыборный Съезд Демократической партии "Ак жол" стартовал в Астане

Прямо сейчас в Астане стартовал предвыборный Съезд Демократической партии "Ак жол".

В его работе примут участие более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях в соответствии с нормами представительства. На повестке дня вопросы об участии партии в предстоящих выборах депутатов Курултая, утверждение политической программы и партийного списка кандидатов, а так же прочие организационные вопросы.