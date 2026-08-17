Предвыборный штаб партии «Ак жол» встретился с трудовыми коллективами в Атырау

Предвыборный штаб партии «Ак жол» провёл встречу с трудовым коллективом «Атырауского вагоностроительного завода».

Во встрече приняли участие председатель партии Дания Еспаева и кандидаты в депутаты Курултая, которые ознакомились с производственной деятельностью предприятия.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития отечественного производства и поддержки предпринимателей. В свою очередь, представители трудового коллектива подняли наиболее актуальные для граждан вопросы, в том числе смягчение условий кредитования и ипотеки, снижение финансовой нагрузки на население, повышение доступности жилья, а также проблему передачи персональных данных коллекторским организациям.

Агитационная работа Республиканского предвыборного штаба партии «Ак жол» продолжилась в комплексе «Sultan Palace» в городе Атырау.

Председатель партии Дания Еспаева и члены штаба провели специальную встречу с отечественными предпринимателями и представителями банковского сектора, в ходе которой обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли.

Особое внимание было уделено поддержке отечественной продукции, повышению конкурентоспособности казахстанских товаропроизводителей и максимальному снижению зависимости внутреннего рынка от импорта. Кроме того, участники затронули вопросы финансирования бизнеса, условий ипотечного кредитования, доступности финансовых ресурсов, а также развития взаимовыгодного сотрудничества между банками и предпринимателями.

В формате открытого диалога предприниматели озвучили свои предложения и откровенно обозначили проблемные вопросы, препятствующие развитию бизнеса.

В свою очередь, председатель партии Дания Еспаева подчеркнула, что защита отечественного предпринимательства и поддержка национального производства являются одними из ключевых приоритетов предвыборной программы партии «Ак жол».

По итогам содержательной встречи, прошедшей в формате открытого обмена мнениями, участники смогли подробнее ознакомиться с политической программой партии «Ак жол» и положительно оценили предложенные инициативы. Представители бизнеса и банковского сектора заявили о своей полной поддержке партии на предстоящих выборах и сообщили о намерении отдать свои голоса за «Ак жол».