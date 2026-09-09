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Преимущества для жителей города Алатау в новом статусе оценил эксперт

Разбираем тему в нашем видео.

9 Сентября 2026, 11:20
АВТОР
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BAQ.kz 9 Сентября 2026, 11:20
9 Сентября 2026, 11:20
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Фото: BAQ.kz

Какие плюсы получит город Алатау и его жители после установления там особого правового режима? О всех благах можно судить по распространенным мировым примерам. В этом видео вместе с экспертом разбираем, что такое особый правовой режим и «город ускоренного развития». И как это отразится на отечественной экономике. 

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