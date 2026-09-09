Преимущества для жителей города Алатау в новом статусе оценил эксперт

Какие плюсы получит город Алатау и его жители после установления там особого правового режима? О всех благах можно судить по распространенным мировым примерам. В этом видео вместе с экспертом разбираем, что такое особый правовой режим и «город ускоренного развития». И как это отразится на отечественной экономике.