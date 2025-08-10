Прекращение огня и обмен территориями: Украина и Европа представили США свой план мира
Зеленский заявил, что Украина "не собирается дарить свою землю".
Украина и европейские союзники представили США свой вариант урегулирования российско-украинской войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal. План был озвучен 9 августа на переговорах в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также главы Госдепа Марко Рубио и спецпосланников президента США по видеосвязи.
Главная идея инициативы — сначала полное прекращение огня, а любые территориальные изменения — только на взаимной основе. Если Украина откажется от контроля над частью территорий, Россия должна будет вывести войска из других регионов.
Документ также предполагает, что в случае территориальных уступок Киев получит жёсткие гарантии безопасности, вплоть до возможного членства в НАТО. Инициатива появилась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил прекратить огонь в обмен на передачу России трети Донецкой области, которая остаётся под контролем Киева, и заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.
Владимир Зеленский уже заявил, что Украина "не собирается дарить свою землю". Европейские представители подчёркивают: любое соглашение с Россией невозможно без участия Украины и стран Европы.
Переговоры проходят на фоне подготовки к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, намеченной на 15 августа на Аляске.
