Во Франции произошло резонансное политическое событие — премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку всего спустя менее месяца после назначения, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BFM TV.

"Себастьен Лекорню подал в отставку сегодня утром после негативной реакции на его новое правительство. Глава государства принял отставку премьер-министра", — говорится в официальной публикации Елисейского дворца.

Лекорню был назначен на пост 9 сентября, однако практически сразу оказался под шквалом критики. Особенно резко его инициативы и кадровые решения были встречены оппозицией, включая правые партии. Недовольство усилилось после публикации части состава нового правительства в воскресенье вечером — именно этот шаг вызвал особенно бурную реакцию в политических кругах и медиа.

Как уточняется, Лекорню должен был выступить во вторник с программной речью о своей политике в Национальной ассамблее, однако теперь это обращение отменено.