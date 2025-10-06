Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Во Франции произошло резонансное политическое событие — премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку всего спустя менее месяца после назначения, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BFM TV.
"Себастьен Лекорню подал в отставку сегодня утром после негативной реакции на его новое правительство. Глава государства принял отставку премьер-министра", — говорится в официальной публикации Елисейского дворца.
Лекорню был назначен на пост 9 сентября, однако практически сразу оказался под шквалом критики. Особенно резко его инициативы и кадровые решения были встречены оппозицией, включая правые партии. Недовольство усилилось после публикации части состава нового правительства в воскресенье вечером — именно этот шаг вызвал особенно бурную реакцию в политических кругах и медиа.
Как уточняется, Лекорню должен был выступить во вторник с программной речью о своей политике в Национальной ассамблее, однако теперь это обращение отменено.
