Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции в столице Нууке заявил, что Гренландия намерена и дальше сотрудничать с Данией, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

При этом он подчеркнул, что любые разговоры о чьих-либо "правах собственности" на остров неприемлемы. Нильсен отметил рост напряженности в Арктике и участие военных из нескольких европейских стран в учениях.

– Если мы смотрим на оборону, то видим многочисленные маневры союзников и нарастающее напряжение в Арктике. Нет сомнений, что нам нужно более сильное военная присутствие, — сказал он.

На пресс-конференции выступил и бывший глава правительства Муте Эгеде. По его словам, "все слои общества сейчас эмоционально затронуты" происходящим. Эгеде назвал применение военной силы со стороны Соединенных Штатов маловероятным, но добавил, что "даже если это звучит маловероятно, мы хотим быть готовыми ко всему".