Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду
Сегодня, 11:33
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает BAQ.KZ.
