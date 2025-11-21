  • 21 Ноября, 12:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду

Сегодня, 11:33
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

