Премьер-министр Армении посетит Астану
Сегодня, 19:32
По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 20–21 ноября Астану посетит Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает BAQ.KZ.
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых планируется обсудить перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Арменией.
