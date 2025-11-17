По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 20–21 ноября Астану посетит Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает BAQ.KZ.

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых планируется обсудить перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Арменией.