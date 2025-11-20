  • 20 Ноября, 19:43

Премьер-министр Армении прибыл в Астану

Сегодня, 18:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства РК Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
108
Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, передаёт BAQ.KZ.

В рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Самое читаемое

Наверх