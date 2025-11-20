Премьер-министр Армении прибыл в Астану
Сегодня, 18:21
Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, передаёт BAQ.KZ.
В рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
