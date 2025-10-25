Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне заявил о необходимости увеличить поставки Украине дальнобойного вооружения, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По его словам, западные страны должны "делать больше" для усиления оборонных возможностей Киева и обеспечения долгосрочных гарантий безопасности.

Заявление британского премьера прозвучало накануне встречи "коалиции желающих" — группы стран, поддерживающих Украину в войне с Россией. В обсуждении принимают участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министры Франции, Дании и Нидерландов, а также представители Германии.

Стармер также предложил ускорить вывод российской нефти и газа с мирового рынка и использовать замороженные активы России в Европе для финансирования обороны Украины. По его словам, это позволит Киеву "подойти к зиме с максимально сильных позиций".