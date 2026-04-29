Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели встречу в узком составе в резиденции Акорда.

Приветствуя чешского премьера, Токаев отметил, что в Казахстане его хорошо знают как влиятельного политического деятеля, известного не только в Чехии, но и в Европе.

Президент подчеркнул, что между двумя странами сложились тесные и дружественные отношения, которые продолжают активно развиваться. По его словам, укрепляются торгово-экономические связи, а народы Казахстана и Чехии проявляют взаимный интерес к сотрудничеству.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций, а также активной работе дипломатических представительств двух стран.

"Наши посольства активно работают как здесь, так и в Вашей столице. Пользуясь случаем, я также хотел бы выразить признательность за то, что с Вами прибыла представительная делегация чешских предпринимателей. Вчера в Астане успешно прошел бизнес-форум. Со своей стороны я буду всячески содействовать дальнейшему укреплению нашего многогранного сотрудничества", - заверил Токаев

В свою очередь Андрей Бабиш поблагодарил за тёплый приём и высоко оценил достижения Казахстана в различных сферах.

Он отметил важную роль страны в Центральной Азии, а также поздравил с принятием новой Конституции. По его словам, этот опыт может быть полезен и для Чехии.

"Для меня большая честь находиться в Вашей замечательной стране, которая является крайне важным государством в Центральной Азии. Поздравляю Вас с принятием новой Конституции. Считаю, что Ваш опыт в этом вопросе был бы полезен и для нашей страны. Я всегда мечтал посетить Казахстан, так как после окончания университета в 1978 году работал в департаменте, который взаимодействовал с Шымкентом и Жамбылом (Таразом). Премьер-министр также подчеркнул значимость Казахстана в энергетической сфере, в частности как одного из крупнейших производителей урана. Он отметил важность сотрудничества в области атомной энергетики, учитывая растущую роль АЭС", - сказал Андрей Бабиш.

Кроме того, Бабиш выразил впечатление успехами Казахстана в сфере искусственного интеллекта и подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения двустороннего взаимодействия.

Стороны выразили готовность и дальше развивать сотрудничество по ключевым направлениям.