Премьер-министру представили стратегию развития NU на 2026-2031 годы

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Высшего попечительского совета Nazarbayev University, НИШ и Назарбаев Фонд.

В ходе встречи были заслушаны отчеты о проделанной работе и рассмотрены планы дальнейшего развития организаций.

Ключевым вопросом повестки стало обсуждение проекта Стратегии долгосрочного развития Nazarbayev University на 2026–2031 годы. Документ направлен на укрепление позиций университета как ведущего исследовательского и инновационного центра страны, расширение международного сотрудничества и коммерциализацию научных разработок.

Стратегия включает пять приоритетных направлений: реформирование высшего образования, развитие академического и научного лидерства, совершенствование академической системы здравоохранения, а также трансфер научных исследований в производство.

Отмечено, что за последний год университет значительно укрепил позиции в мировом академическом пространстве. В рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026 вуз поднялся примерно на 100 позиций и вошел в группу 401-500 лучших университетов мира.

На заседании также утвержден отчет о реализации стратегии развития НИШ за 2025 год. Подчеркивалось, что учащиеся школ стабильно демонстрируют высокие результаты на национальных и международных олимпиадах и соревнованиях по робототехнике, а педагоги успешно выступают в профессиональных конкурсах.

Кроме того, НИШ продолжает укреплять международное сотрудничество, развивать экспорт образовательных услуг и взаимодействие с международными организациями, что способствует продвижению Казахстана как центра передовых образовательных практик.

В ходе посещения креативного хаба NU Өnergy Премьер-министру представили научные разработки, стартапы и высокотехнологичные проекты в сферах искусственного интеллекта, образования, медицины, биотехнологий, сельского хозяйства, спортивных технологий и сохранения культурного наследия.

Среди представленных проектов — образовательная платформа Artisan Education, которая уже охватила более 200 школ Казахстана и выходит на рынки десяти стран. В 2024-2025 годах обучение на платформе прошли свыше 3,2 тыс. школьников из 235 образовательных учреждений, при этом 68% участников составили дети из сельских школ. К 2029 году разработчики планируют охватить до 90% сельских и малокомплектных школ страны.

В сфере спортивной медицины презентован проект Mirai Tech – система анализа биомеханики спортсменов на основе умных стелек толщиной 2 мм. Технология позволяет в режиме реального времени фиксировать показатели движения, асимметрии и усталости спортсменов и уже тестируется совместно с профессиональными футбольными клубами Казахстана.

Также представлен медицинский экзоскелет A-GEAR для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Производство устройства организовано на базе технопарка NU, ведется подготовка к серийному выпуску и интеграции в систему здравоохранения.

В числе перспективных разработок — платформа Arlan Biotech для создания антител с применением искусственного интеллекта. По данным разработчиков, технология ускоряет поиск лекарств более чем в 100 раз. При поддержке Amazon уже запущен ИИ-агент на серверах в США, Европе и Великобритании. Первый коммерческий контракт стоимостью около $1 млн ожидается в 2026 году.

Отдельное внимание уделено цифровизации культурного наследия. Национальная платформа цифровых копий исторических памятников уже оцифровала Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, подземные мечети Шопан-Ата и Бекет-Ата, а также петроглифы Тамгалы. Проект предусматривает создание цифровых архивов музеев и археологических объектов с использованием VR/AR-технологий.

В сфере интеллектуальных систем безопасности презентован автономный Drone AI с AVLM-управлением на базе технологии Qolda. Система способна распознавать изображения, текст и аудио на казахском языке без подключения к облачным сервисам и может применяться для мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Для городской инфраструктуры разработан экопроект Green Dala, предусматривающий внедрение технологии "зеленых кровель", адаптированной к климату Центральной Азии. По данным разработчиков, такие решения позволяют снижать температуру кровли на 20–35 градусов и уменьшать энергопотребление зданий на 15%.

В агропромышленном секторе представлены лаборатория репродуктивных биотехнологий КРС и система BunkSense для автономного AI-мониторинга кормов. Технология на основе RGB-D-камер и AI-моделей позволяет анализировать состояние кормушек в режиме реального времени и экономить до 100 млн тенге в год на площадке с 10 тыс. голов скота.

Также презентован проект FoodLab Onergy Creative Hub при поддержке Школы медицины NU. Инициатива развивает направление Culinary as Medicine "еда как лекарство" и внедряет персонализированные программы питания для пациентов на основе международных медицинских протоколов.