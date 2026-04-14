Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения для поддержания плановой добычи нефти, передает BAQ.KZ.

«Поручаю Министерству энергетики провести переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи. Для удовлетворения спроса страны в энергоресурсах необходимо увеличивать мощности производства газа. Поручаю Министерству энергетики совместно с компаниями QazaqGaz и КазМунайГаз завершить в текущем году строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане объемом 1 млрд куб.м., а в начале следующего года ввести в эксплуатацию завод в Жанаозене», - сказал Бектенов.

Кроме того, ведомству поручено обеспечить координацию и жесткий контроль за реализацией проекта второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

В транспортной отрасли поставлена задача до конца года завершить строительство и модернизацию утвержденных железнодорожных проектов, ускорить модернизацию портов Актау и Курык, а также обеспечить строительными и ремонтными работами 11 тыс. км автомобильных дорог.

Для поддержки аграриев министерствам финансов и сельского хозяйства поручено решить вопрос дополнительного финансирования перевозки зерна. Также ряду ведомств и холдингу «Байтерек» поручено изыскать средства для гарантирования займов в животноводстве и растениеводстве.

Помимо этого, министерствам сельского хозяйства и национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции поручено в двухнедельный срок внести изменения в постановление Правительства, чтобы расширить возможности финансирования субъектов АПК.

В завершение Олжас Бектенов напомнил, что за каждым руководителем закреплена персональная ответственность за достижение плановых показателей роста, подчеркнув, что от госаппарата ожидаются реальные результаты.

«С принятием Конституции начинается новый этап развития страны. Естественно, новые требования будут предъявляться к госаппарату, в первую очередь, к руководителям. Каждый руководитель должен по-новому посмотреть на свою работу, на себя. Соответствует ли он новым требованиям, новой общестрановой повестке модернизации, которую задает Глава государства? От каждого руководителя требуются реальные результаты. Всегда помните об этом», - сказал Бектенов.

Олжас Бектенов также указал на недостаточную активность акиматов.