На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным государственным органам обеспечить массовое издание новой Конституции Казахстана и ее размещение на цифровых платформах, передает BAQ.KZ.

«В новой Конституции предусмотрены и закреплены все основные нормы и правила, создающие прочную базу для поступательного развития государства и общества. Прежде всего, необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу по нормам новой Конституции. В этой связи Министерству культуры и информации в недельный срок поручаю разработать соответствующий План информационной работы. До 10 апреля 2026 года обеспечить издание Конституции массовым тиражом и её распространение в государственных органах, организациях образования, культуры, библиотечной сети, торговых точках», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено разместить текст Конституции на общедоступных электронных платформах, чтобы обеспечить свободный доступ для всех граждан.

Также Премьер отметил важность внедрения новых норм в систему образования.

«Поручаю министерствам просвещения, науки и высшего образования до 20 апреля разработать соответствующие методические рекомендации и учебно-методические пособия. Учебные занятия по положениям Конституции должны проводиться в школах, колледжах и университетах», - поручил Бектенов.

Таким образом, Правительство обеспечивает комплексное информирование населения о новых конституционных нормах и создаёт условия для их широкого внедрения в обществе.