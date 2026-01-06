Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в программном интервью "Казахстан вступил в новый этап модернизации", передает BAQ.kz.

Министерствам просвещения, здравоохранения и финансов поставлена задача устранить дисбалансы в подушевом финансировании. Отмечено, что при переполненности государственных школ бюджетные средства направляются на обучение детей в частных учреждениях, однако в ряде случаев выявлены злоупотребления — искусственный переток учащихся и педагогов для увеличения объема субсидий. По оценке Правительства, это негативно сказывается как на качестве образования, так и на рациональности госрасходов.

Отдельно акцентировано внимание на частных школах с высокой стоимостью обучения. Подчеркнуто, что государственный бюджет не должен финансировать так называемые "элитные" учебные заведения, способные обеспечивать учебный процесс за счет родительской платы.

Министр финансов Мади Такиев доложил о переходе на новый механизм размещения государственного заказа в частных школах. Процессы финансирования — от заключения договоров до оплаты услуг — оцифрованы. По данным на 6 января, на портале e-Qazyna.kz заключены договоры с 789 частными школами на сумму 78,7 млрд тенге, при этом 206 ранее профинансированных учреждений не соответствовали установленным требованиям.

Аудит выявил аномальные переводы 1 333 учащихся между школами (от 5 до 12 раз), превышение проектной мощности более чем в два раза в 64 частных школах, а также неотраженные доходы в налоговой отчетности 167 учреждений. В результате проверок школы уже уплатили 1,2 млрд тенге налогов, продолжаются встречные проверки еще в 46 организациях.

Следующим этапом станет оцифровка государственных школ, детских садов и вузов, что позволит обеспечить прозрачность всего цикла бюджетного финансирования образовательных услуг. Также поднят вопрос пересмотра подходов к лицензированию частных организаций образования.

В сфере здравоохранения правительственная рабочая группа проводит анализ активов Фонда социального медицинского страхования с учетом обращений граждан. По итогам будут приняты дополнительные меры для повышения эффективности работы фонда.

Координация исполнения поручений возложена на заместителя Премьер-министра Аиду Балаеву. Министерствам поручено в недельный срок внести конкретные предложения по решению обозначенных вопросов.