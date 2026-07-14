Бектенов поручил в недельный срок определить проблемные вопросы по всем инвестпроектам

Правительство Казахстана усилит контроль за реализацией инвестиционных проектов и повышением эффективности специальных экономических зон. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

По его словам, своевременная реализация инвестиционных проектов оказывает прямое влияние на развитие обрабатывающего сектора экономики.

Олжас Бектенов поручил совместно с акиматами регионов в недельный срок провести ревизию всех инвестиционных проектов, определить проблемные вопросы и разработать конкретные меры по их решению.

Кроме того, Министерству промышленности поручено в течение месяца внести в Правительство проект поправок для внедрения новых механизмов повышения эффективности специальных экономических зон.

Глава Правительства также отметил необходимость сохранить текущие темпы строительства и обеспечить постоянный контроль за вводом жилья.