Бектенов поручил в недельный срок определить проблемные вопросы по всем инвестпроектам
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Правительство Казахстана усилит контроль за реализацией инвестиционных проектов и повышением эффективности специальных экономических зон. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
По его словам, своевременная реализация инвестиционных проектов оказывает прямое влияние на развитие обрабатывающего сектора экономики.
Олжас Бектенов поручил совместно с акиматами регионов в недельный срок провести ревизию всех инвестиционных проектов, определить проблемные вопросы и разработать конкретные меры по их решению.
Кроме того, Министерству промышленности поручено в течение месяца внести в Правительство проект поправок для внедрения новых механизмов повышения эффективности специальных экономических зон.
Глава Правительства также отметил необходимость сохранить текущие темпы строительства и обеспечить постоянный контроль за вводом жилья.
"По каждому объекту должен вестись постоянный мониторинг и оперативное устранение возникающих вопросов", – подчеркнул Олжас Бектенов.
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