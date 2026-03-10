Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить цифровизацию строительной отрасли и внедрить современные цифровые решения в сфере градостроительного планирования, передает BAQ.KZ.

«Параллельно с обновлением законодательства осуществляется переход к современным цифровым системам. Единый портал строительства повысит прозрачность в отрасли, объединит разрозненные системы по принципу "одного окна" и сократит излишнюю бюрократию и сроки», — отметил Премьер-министр на заседании Правительства.

Олжас Бектенов поручил министерствам промышленности и строительства и искусственного интеллекта обеспечить до конца июля текущего года функционирование в пилотном режиме ИИ-модулей по экспертизе проектов.

Также Бектенов поручил продолжить перевод генеральных и детальных планов в Градостроительный кадастр и ускорить реализацию всех проектов по цифровизации отрасли. Особое внимание уделено регионам, отстающим по данному направлению: Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областям и области Абай.

Акиматам областей дано поручение до 1 июня завершить доработку документов и загрузку их в цифровой формат.