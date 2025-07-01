Премьер-министр потребовал от акимов обеспечить запуск всех проектов по воде до конца года
По итогам заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения по обеспечению населения питьевой водой, передает BAQ.KZ. До конца года акимы должны обеспечить ввод в эксплуатацию всех реализуемых проектов по обеспечению питьевой водой.
"Министерству водных ресурсов до конца текущего года обеспечить завершение проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов.
Совместно с Министерством финансов в течение 2026 года обеспечить передачу групповых водоводов едиными комплексами на баланс акиматов", - сказал Бектенов.
Также глава Правительства поручил министерству водных ресурсов совместно с министерством промышленности проработать вопрос внедрения цифровых паспортов водных объектов и интеллектуального водного кадастра.
Помимо этого, министерству нацэкономики совместно с министерством финансов и холдингом "Байтерек" поручено обеспечить финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках Национального проекта.
Министерству промышленности поручено при модернизации инженерных сетей уделить особое внимание повышению производительности действующих канализационно-очистных сооружений и улучшению качества очистки сточных вод. Совместно с акиматами Министерство промышленности должно до 1 сентября подготовить инвестиционные программы по реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Министерству национальной экономики поручено совместно с заинтересованными государственными органами внести необходимые изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие порядок передачи имущества из республиканской в коммунальную собственность.
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