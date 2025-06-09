Премьер-министр Словакии прилетит в Казахстан
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
109Фото: Акорда
10-11 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает BAQ.KZ.
В ходе переговоров Президент Казахстана и Глава Правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.
Ранее сообщалось, что 8-9 июня Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев.
В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.