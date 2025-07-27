Президент США Дональд Трамп планирует частный визит в Шотландию, где в ходе неформальной встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить с ним вопросы тарифов на британскую сталь, а также Украину и сектор Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Independent.

По информации издания, на первом месте в повестке дня будет сталелитейная промышленность, за ней последуют Украина и сектор Газа - это вопросы, по которым сэр Кир и Трамп все еще кажутся далекими друг от друга.

США и Великобритания подписали торговое соглашение, которое предусматривает частичное освобождение от пошлин в ряде секторов, но не решает проблему 25-процентных тарифов на сталь и алюминий, с которыми все еще сталкиваются британские экспортеры.

"Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. В частности, они предусматривают, что страны "коалиции желающих" после заключения соглашения о прекращении огня станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины в рамках концепции восстановления страны. Они призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью "принуждения к переговорам", - пишет Independent.

Вместе с тем, "появилось много слухов о том, что Стармер хочет признать государство Палестина, как объявил Макрон в четверг", но не может сделать этого до тех пор, пока не встретится с американским лидером.