Премьер-министр Великобритании намерен обсудить с Трампом вопросы Украины и Газы
На первом месте в повестке дня будет сталелитейная промышленность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп планирует частный визит в Шотландию, где в ходе неформальной встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить с ним вопросы тарифов на британскую сталь, а также Украину и сектор Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Independent.
По информации издания, на первом месте в повестке дня будет сталелитейная промышленность, за ней последуют Украина и сектор Газа - это вопросы, по которым сэр Кир и Трамп все еще кажутся далекими друг от друга.
США и Великобритания подписали торговое соглашение, которое предусматривает частичное освобождение от пошлин в ряде секторов, но не решает проблему 25-процентных тарифов на сталь и алюминий, с которыми все еще сталкиваются британские экспортеры.
"Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. В частности, они предусматривают, что страны "коалиции желающих" после заключения соглашения о прекращении огня станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины в рамках концепции восстановления страны. Они призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью "принуждения к переговорам", - пишет Independent.
Вместе с тем, "появилось много слухов о том, что Стармер хочет признать государство Палестина, как объявил Макрон в четверг", но не может сделать этого до тех пор, пока не встретится с американским лидером.
Самое читаемое
- Житель Караганды лишился 2,6 миллиона тенге, заказав установку балкона
- Хроника громкого процесса: как Перизат Кайрат похитила несколько миллиардов
- Пенсионерка заложила квартиру и отдала 67 миллионов тенге мошенникам в Шымкенте
- Экологический штраф: недропользователь заплатит 3,6 млрд тенге в Атырауской области
- У берегов Турции загорелся катер с 16 пассажирами