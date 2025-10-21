Премьер-министром Японии впервые стала женщина
Япония сделала исторический шаг — впервые в своей современной истории на пост премьер-министра страны назначена женщина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Такэити Санаэ, победившая на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в октябре 2025 года, официально заняла высший государственный пост после утверждения парламентом.
Как сообщает издание Japan Times, во время голосования в парламенте Такэити набрала 237 голосов, уверенно обойдя своего основного оппонента — лидера Конституционно-демократической партии (КДП) Ноду Ёсихико, за которого проголосовали 149 парламентариев.
Таким образом, 64-летняя Такэити Санаэ стала первой женщиной в истории Японии, возглавившей правительство. До этого она занимала пост министра экономической безопасности и отличалась жёсткой, но прагматичной политической позицией. Внутри партии и среди широкой общественности её кандидатура рассматривалась как компромисс между реформаторами и традиционалистами.
Путь к власти для Такэити открыл политический кризис, разразившийся после отставки Исибы Сигэру, прежнего главы ЛДП и премьер-министра, который ушёл с поста в июле 2025 года. Причиной стали провальные выборы в Палату советников, на которых правящая коалиция утратила большинство, вызвав волну критики и внутрипартийных разногласий.
Несмотря на бурные политические процессы, назначение Такэити Санаэ уже сейчас называют "новой эрой" в японской политике. Эксперты отмечают, что её приход к власти может не только обновить внутреннюю политику, но и изменить роль Японии на международной арене, учитывая растущие вызовы в регионе.
Свою первую речь в статусе премьер-министра Такэити завершила словами:
"Япония стоит на пороге перемен. И мы сделаем так, чтобы они были к лучшему — для каждого гражданина, без исключения".
Ожидается, что в ближайшие дни новый премьер представит обновлённый состав кабинета министров и озвучит ключевые приоритеты на период своего правления.
