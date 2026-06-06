В Актобе ежедневно перерабатывают до 10 тонн макулатуры

В честь Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога, который отмечается 5 июня, представителям СМИ продемонстрировали работу завода по переработке бумаги ТОО «Lucrum Star» в Актобе. Предприятие вносит вклад в улучшение экологической ситуации региона за счет переработки вторичного сырья.

Завод расположен в индустриальной зоне Актобе. В настоящее время здесь трудятся 86 человек. По словам сотрудника отдела продаж Натальи Корчагиной, предприятие перерабатывает до 10 тонн макулатуры в сутки.

«На нашем предприятии выпускаются хорошо знакомые потребителям марки туалетной бумаги «Ромашка», «ГОСТ 90», «Семейная» и Proma. Поступающая на завод макулатура сначала проходит сортировку, затем обеззараживается с помощью специального оборудования. После этого сырье размягчается и проходит дальнейшую переработку. В результате готовая гигиеническая бумажная продукция формируется в крупные рулоны, автоматически упаковывается и маркируется на производственной линии», — рассказала она.

ТОО «Lucrum Star» работает с 2022 года в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. Сегодня продукция предприятия поставляется не только в западные регионы страны, но и в южные области Казахстана.

Завод закупает макулатуру у населения и организаций региона, перерабатывая ее и тем самым способствуя сокращению объемов отходов и рациональному использованию природных ресурсов. Для обеспечения производства ежедневно требуется около 10 тонн бумажного сырья.

По словам специалистов, сортировка и переработка отходов являются одними из важных инструментов сохранения окружающей среды и реализации инициативы «Таза Қазақстан».