Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, передает BAQ.KZ.

Премьер отметил, что наркомания и наркопреступность остаются острыми проблемами, представляющими угрозу национальной безопасности, требующих системного и межведомственного подхода.

"Обеспечение объявленного Главой государства принципа "Закон и Порядок" является важнейшим условием устойчивого развития общества, укрепления правопорядка и защиты прав граждан. Госорганами проводится большая работа по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Принят ряд законов, создаются профильные институты и инфраструктура, расширяется международное сотрудничество в этой сфере. Темпы не снижать, эта работа должна приобрести общенациональный характер", — подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня в Казахстане разрабатывается Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026 – 2028 годы, в котором будут заложены новая стратегия и подходы. Особое внимание уделяется профилактике среди молодежи, в том числе категории NEET – не обучающейся и не работающей. Отмечена необходимость активного использования возможностей массового спорта.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил об активизации работы по противодействию интернет-торговле наркотиками. С помощью системы "Кибернадзор" в 11 раз увеличилось число выявленных и заблокированных сайтов – всего свыше 26,5 тыс. интернет-ресурсов. Заблокировано более 35 тыс. карт-счетов, привлечено к уголовной ответственности свыше 4 тыс. человек. Всего за 9 месяцев т.г. выявлено 6 210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонн наркотиков.

Премьер-министр поручил МВД до конца года подготовить первый обобщенный рейтинг оценки деятельности акиматов по профилактике наркоправонарушений.

Министерством здравоохранения принимаются меры, направленные на повышение эффективности лечения и реабилитации наркозависимых лиц – пересмотрены клинические протоколы по наркологии и внедряется международная программа качества лечения.

Поручено в рамках предложения МВД совместно с Министерством культуры и информации, отечественными производителями проработать вопрос обеспечения населения доступными экспресс-тестами на наркотики, в том числе на безвозмездной основе для социально уязвимых групп. Это станет превентивной мерой, позволяющей установить первичные факты употребления. Также требуется в течение месяца выработать правовые подходы к регулированию деятельности частных наркологических реабилитационных центров.

По линии образования проводится профилактическая работа: воспитательные функции выполняют 360 тыс. педагогов, включая педагогов-психологов и социальных педагогов, уроками безопасности охвачены 100% учащихся, действуют 6,8 тыс. центров педагогической поддержки родителей. Также разработаны соответствующие методические рекомендации.