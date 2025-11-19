Премьер поручил усилить контроль качества медобслуживания на фоне всплеска вирусов
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам регионов обеспечить строгий контроль качества медицинской помощи на фоне роста сезонных вирусных заболеваний. Об этом он заявил на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.
"Как видим, начался сезон вирусных заболеваний. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан", — отметил глава Кабмина.
Премьер-министр подчеркнул, что при необходимости медорганизации должны быть готовы развернуть дополнительные стационарные места и усилить работу выездных мобильных бригад.
Отдельное внимание Бектенов уделил лекарственному обеспечению: противовирусные препараты должны быть доступны в достаточном объёме во всех аптеках страны.
Кроме того, он поручил активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний.
Контроль за исполнением поручений возложен на министра здравоохранения Акмарал Альназарову.
