Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения по итогам V заседания Национального курултая в Кызылорде, передает BAQ.KZ.

Он обозначил поручения по запуску новых международных авиарейсов, поддержке каргоперевозчика и модернизации транспортной инфраструктуры.

"Министерству транспорта совместно с фондом "Самрук-Қазына" поручаю в недельный срок внести конкретные предложения по запуску новых международных авиарейсов и дальнейшей деятельности национального каргоперевозчика. Министерству транспорта, Министерству энергетики и компании "КазМунайГаз" совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности цен на авиатопливо и в целом отечественных аэропортов. В Железнодорожной отрасли в текущем году завершить проекты "Казалжар – Мойынты", "Дарбаза – Мактаарал", "Алтынколь – Жетыген" и "Жезказган – Сексеуил", - сказал Бектенов.

Также он поручил в двухнедельный срок подготовить системные решения по продвижению отечественной продукции.

"С учётом поступающих обращений по фактам недобросовестной конкуренции в сфере торговли в рамках ЕАЭС Правительству поручено усилить защиту отечественных товаропроизводителей с соблюдением справедливого баланса взаимных интересов. Министерству торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства и заинтересованными государственными органами в двухнедельный срок выработать системные подходы по продвижению отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках", - сказал Бектенов.

Помимо этого он отметил, что вопросы Аральского моря находятся в постоянном фокусе внимания Главы государства. Он подчеркнул, что Министерству водных ресурсов необходимо до 30 июня завершить подготовку второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря, а до конца текущего года решить вопрос финансирования, в том числе с привлечением международных организаций. Также, по его словам, важно принять меры для дальнейшего продвижения инициативы Главы государства по созданию международной водной организации на площадке ООН. Кроме того, он поручил Министерству водных ресурсов совместно с Министерством энергетики в текущем году разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

Говоря о развитии экономики, Бектенов напомнил о справедливой критике Президента по поводу слабого вовлечения научного потенциала и заявил, что необходимо опираться на имеющиеся научные разработки и оперативно формировать заказы на актуальные исследования. Он добавил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с представителями Академии наук, на которой планируется обсудить новые механизмы взаимодействия.