Премьер Сингапура поднял себе зарплату до $3 млн в год
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Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг будет получать до 3,6 млн сингапурских долларов, или около $2,85 млн, в год. Его зарплата вырастет на 64% с 15 октября. Вонг признал, что такая сумма значительно превышает доходы большинства граждан и понимает острую реакцию сингапурцев. При этом он заявил, что в течение следующих пяти лет будет передавать всю прибавку к зарплате на благотворительность.
Повышение объясняют необходимостью привлекать в политику сильных специалистов и сохранять конкурентоспособность государственных должностей. Правительство также считает высокие зарплаты частью системы, призванной поддерживать чистоту и эффективность государственного управления.
При этом министрам не будут сразу выплачивать новые максимальные суммы. Их зарплаты сначала повысят максимум на 9%, а дальнейший рост будет зависеть от результатов работы и занимаемой должности.
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