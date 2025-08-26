Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил о необходимости усилить контроль за ремонтом и модернизацией объектов энергетики и коммунального хозяйства в преддверии отопительного сезона, передаёт BAQ.KZ.

"Учитывая высокий износ энергетического сектора, необходимо вести планомерную и качественную работу по подготовке к отопительному сезону", — подчеркнул глава Кабмина.

По его словам, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" в этом году на ремонт и модернизацию электростанций направлено почти 377 млрд тенге, что на 15% больше, чем в прошлом году. Дополнительно из Резерва Правительства выделено порядка 48 млрд тенге на ремонт теплоисточников и тепловых сетей.

Бектенов отметил, что в северных регионах до начала отопительного сезона осталось меньше месяца, однако сохраняются риски несвоевременного завершения ремонтов. Так, в Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла, в Мангистауской области перенесены сроки ремонта двух турбин на ТЭЦ-2 и отмечаются низкие темпы реконструкции тепловых сетей в Актау.

"Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа Региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать", — сказал Премьер-министр.

Он также указал на низкую исполнительскую дисциплину.

"Компания "KEGOC" по-прежнему практикует дачу разрешений на продление сроков ремонтов на энергоисточниках. Это указывает на низкую исполнительскую дисциплину и отсутствие должного контроля", — подчеркнул Бектенов.

По его поручению, Министерство энергетики должно принимать жесткие меры по каждому факту нарушения сроков ремонтов. Особое внимание поручено уделить энергоисточникам Риддера, Кентау, Экибастуза и Актау.

"В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности, виновные будут привлечены к ответственности", — заявил он.

Премьер-министр озвучил ряд задач:

Министерству энергетики совместно с акиматами — обеспечить своевременное завершение ремонтов на теплоисточниках и теплосетях, а также до 1 сентября утвердить график поставки социального мазута.

Министерству энергетики, КТЖ и акиматам — принять меры по своевременной поставке угля и мазута на энергообъекты, установить контроль за обеспечением углем населения.

Министерству промышленности и строительства и акиматам — до 1 сентября обеспечить готовность объектов образования, до 15 октября — объектов здравоохранения, ЖКХ и жилого фонда.

Министерствам просвещения, науки и здравоохранения поручено взять этот вопрос на контроль.

Общая координация возложена на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.