ПРЕМЬЕРА НОВОГО ПРОЕКТА BAQ.KZ «(НЕ)ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ»: Взятка или благодарность? Где проходит граница?

Коробка конфет врачу, подарок преподавателю или «небольшой презент» чиновнику за помощь – обычный знак внимания или уже нарушение закона? Где заканчивается благодарность и начинается коррупция?

BAQ.KZ запускает новый мультимедийный проект «(НЕ)диванные эксперты», в котором мы разбираем привычные жизненные ситуации, проверяем популярные мнения и ищем ответы у настоящих специалистов.

В премьерном выпуске выясняем, когда обычное «спасибо» может обернуться проблемами с законом.