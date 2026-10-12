ПРЕМЬЕРА НОВОГО ПРОЕКТА BAQ.KZ «(НЕ)ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ»: Взятка или благодарность? Где проходит граница?
12 Октября 2026, 17:58
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12 Октября 2026, 17:5812 Октября 2026, 17:58
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Коробка конфет врачу, подарок преподавателю или «небольшой презент» чиновнику за помощь – обычный знак внимания или уже нарушение закона? Где заканчивается благодарность и начинается коррупция?
BAQ.KZ запускает новый мультимедийный проект «(НЕ)диванные эксперты», в котором мы разбираем привычные жизненные ситуации, проверяем популярные мнения и ищем ответы у настоящих специалистов.
В премьерном выпуске выясняем, когда обычное «спасибо» может обернуться проблемами с законом.
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