В Шымкенте прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает BAQ.kz.

Во встрече приняли участие Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Открывая заседание, Олжас Бектенов обозначил ключевые приоритеты председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в текущем году, акцентировав внимание на развитии цифровой интеграции и внедрении искусственного интеллекта.

«В текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил ключевые приоритеты нашего председательства – использование искусственного интеллекта в качестве нового инструмента развития экономической интеграции, формирования безбарьерной среды и расширения географии торговли. Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать интеграционным процессам дополнительный импульс»,

– подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе заседания участники обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Особое внимание было уделено инициативе Президента Казахстана касающейся ответственного развития искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Стороны также рассмотрели возможности повышения эффективности отраслей экономики государств-участников за счет внедрения современных цифровых решений.

Отмечено, что технологии искусственного интеллекта способны ускорить логистические процессы, повысить прозрачность взаимодействия и способствовать формированию более эффективных цифровых цепочек поставок.

Заседание состоялось накануне международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который проходит под темой «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия».