Премии, гранты и благодарности: Токаев отметил лучших представителей СМИ
Президент наградил журналистов и редакции за вклад в развитие казахстанских медиа.
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
171Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение №226 от 24 июня 2025 года о присуждении премий, грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает BAQ.KZ.
Государственные награды получили журналисты, редакторы и коллективы, внёсшие значительный вклад в развитие национальной журналистики, повышение информированности общества и укрепление принципов объективности и ответственности в СМИ.
Премии Президента Республики Казахстан в области СМИ присуждены:
- Батырхану Талгату Садықұлы – заместителю главного редактора газеты "Egemen Qazaqstan";
- Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР";
- Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты "Казахстанская правда";
- Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала "Qazaqstan".
- Гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ вручены:
- Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала "Kokshe";
- Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала "Jibek Joly / Silk Way";
- Тленшиеву Абаю Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала "Abay Live";
- Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта Tengrinews.kz.
Благодарности Президента Республики Казахстан в области СМИ объявлены:
- творческому коллективу газеты "Ana tili";
- творческому коллективу телеканала "BALAPAN";
- творческому коллективу газеты "Soltustik Qazaqstan";
- коллективу АО "Агентство "Хабар".
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