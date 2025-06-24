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Премии, гранты и благодарности: Токаев отметил лучших представителей СМИ

Президент наградил журналистов и редакции за вклад в развитие казахстанских медиа.

Сегодня, 18:27
АВТОР
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Акорда Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение №226 от 24 июня 2025 года о присуждении премий, грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает BAQ.KZ.

Государственные награды получили журналисты, редакторы и коллективы, внёсшие значительный вклад в развитие национальной журналистики, повышение информированности общества и укрепление принципов объективности и ответственности в СМИ.

Премии Президента Республики Казахстан в области СМИ присуждены:

  • Батырхану Талгату Садықұлы – заместителю главного редактора газеты "Egemen Qazaqstan";
  • Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР";
  • Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты "Казахстанская правда";
  • Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала "Qazaqstan".
  • Гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ вручены:
  • Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала "Kokshe";
  • Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала "Jibek Joly / Silk Way";
  • Тленшиеву Абаю Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала "Abay Live";
  • Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта Tengrinews.kz.

Благодарности Президента Республики Казахстан в области СМИ объявлены:

  • творческому коллективу газеты "Ana tili";
  • творческому коллективу телеканала "BALAPAN";
  • творческому коллективу газеты "Soltustik Qazaqstan";
  • коллективу АО "Агентство "Хабар".

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