Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение №226 от 24 июня 2025 года о присуждении премий, грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает BAQ.KZ.

Государственные награды получили журналисты, редакторы и коллективы, внёсшие значительный вклад в развитие национальной журналистики, повышение информированности общества и укрепление принципов объективности и ответственности в СМИ.

Премии Президента Республики Казахстан в области СМИ присуждены:

Батырхану Талгату Садықұлы – заместителю главного редактора газеты "Egemen Qazaqstan";

Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР";

Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты "Казахстанская правда";

Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала "Qazaqstan".

Гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ вручены:

Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала "Kokshe";

Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала "Jibek Joly / Silk Way";

Тленшиеву Абаю Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала "Abay Live";

Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта Tengrinews.kz .

Благодарности Президента Республики Казахстан в области СМИ объявлены: