Начался приём заявок на ежегодную независимую молодежную премию Jas Keñes Sıylığı" учреждённую в 2024 году по инициативе Совета по молодежной политике при Президенте РК, передает BAQ.KZ. Премия вручается молодым специалистам до 35 лет, проявившим себя в ключевых сферах экономики и общественной жизни.

В этом году список номинаций расширен с 7 до 10 и охватывает такие области, как образование, наука, медицина, ИКТ, креативные индустрии, промышленность, энергетика, сельское хозяйство и др.

Зампредседателя Совета по молодежной политике при Президенте РК Олжас Сулейменов рассказал о цели проекта.

"Сегодня мы презентуем проект "Jas Keñes Sıylığı". Это важная инициатива. В обществе много людей с разными профессиями, которые, к сожалению, недооценены. Сегодня среди молодежи популярны идеи "успешного успеха", быстрого заработка — это активно продвигается через соцсети, блогеров, инфлюенсеров. Мы же хотим показать настоящих героев — тех, кто трудится, развивается, находит своё призвание. Это спасатели, учителя, медики, рабочие и специалисты производственного сектора. Чтобы их заметили и оценили, мы учредили премию. В прошлом году она прошла впервые, и теперь становится ежегодной традицией. В этом году номинаций стало больше, расширился бюджет", - говорит Сулейменов.

Он подчеркнул, что премия — это полностью частная инициатива. Проект осуществляется при поддержке бизнеса и на средства предпринимателей, входящих в Совет.

Депутат Мажилиса Динара Наумова подчеркнула, что особенность премии заключается в том, что она социальная.

"Первый конкурс показал: был огромный интерес и большое количество заявок. Это радует. Когда мы с коллегами обсуждали, как будем выбирать победителей, и увидели финальные цифры, поняли — задача непростая. Особенно в моем направлении — благотворительности и социального предпринимательства — был большой спрос. Каждый из кандидатов достоин. Каждый делает большое и важное дело. Но мы говорили себе: как хорошо, что есть из кого выбирать. Как хорошо, что у нас есть ресурс, чтобы поддержать лучших", - сказала депутат.

Подать заявку на конкурс можно с 20 июня по 20 июля 2025 года на сайте jas-kenes.kz. Победителей — по два в каждой номинации — определят по итогам трёхэтапного отбора. Каждый из 20 лауреатов получит денежную премию в 1 миллион тенге.