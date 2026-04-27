Преподаватель без навыков ИИ теряет профессиональную актуальность - министр

В Казахстане началось масштабное внедрение искусственного интеллекта в систему высшего образования. Преподаватели вузов проходят обучение работе с ИИ-инструментами, а университеты подключаются к новой цифровой инфраструктуре. Об этом на Правительственном часе заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, в новых условиях преподаватель без цифровых навыков постепенно теряет эффективность.

«Сегодня преподаватель, не владеющий ИИ-инструментами, объективно теряет способность эффективно обучать», - заявил глава ведомства.

Он сообщил, что по итогам визита Президента Казахстана в США совместно с профильными госорганами было подписано соглашение с OpenAI.

«17 апреля этого года запущено обучение преподавателей вузов и научных сотрудников по разработке собственных ИИ-ассистентов на базе нового агента OpenAI - ChatGPT Education», - сообщил министр.

По его словам, программа позволит впервые на уровне всей системы оценить влияние искусственного интеллекта на качество образования и пересмотреть саму модель преподавания.

Сейчас для педагогов вузов, участвующих в программе, доступны 62 800 лицензий. По итогам первого года министерство намерено получить практическую базу для пересмотра нормативов учебной нагрузки и подходов к преподаванию.

Отдельно министр остановился на вопросе инфраструктуры.

«Подготовка специалистов невозможна без инфраструктуры. Запущен крупнейший в регионе кластер Alem.cloud — формируется сеть суперкомпьютеров и ИИ-центров», - отметил Саясат Нурбек.

По данным министерства, Alem.cloud является самым мощным в Центральной Азии вычислительным кластером с производительностью до двух экзафлопсов. Он создан на базе 64 серверов HGX и 512 графических процессоров NVIDIA H200.

Академический кластер мощностью 42 петафлопса объединяет суперкомпьютеры Назарбаев Университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Satbayev University.

На этой базе обучаются казахстанские языковые модели KazLLM и AlemLLM, а также разворачиваются образовательные ИИ-сервисы.

ИИ-центры уже работают в Восточно-Казахстанский технический университет, Astana IT University, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Атырауский университет нефти и газа, Университет имени Сулеймана Демиреля, Международный университет информационных технологий и других вузах.

Министр подчеркнул, что искусственный интеллект уже внедряется в ежедневную работу университетов - от приемной комиссии до образовательного контента.

Сегодня в вузах используются AI-ассистент приемной комиссии, AI-прокторинг, AI-библиотекарь, AI-лектор и AI-психолог.

По его словам, речь идет не о точечных экспериментах, а о переходе всей системы высшего образования к новой цифровой модели работы.