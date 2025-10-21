Компания Presight AI объявила о создании первой в Центральной Азии исследовательской и R&D-лаборатории, передает BAQ.KZ. Об этом стало известно во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане.

Заместитель председателя правления Presight AI Магжан Кенесбай представил стратегические инициативы компании, подчеркнув, что новая лаборатория станет центром разработки и локализации передовых решений в сфере искусственного интеллекта, аналитики данных и цифрового управления. По его словам, проект будет способствовать укреплению технологического суверенитета и развитию инновационной экосистемы Казахстана.

В рамках презентации Кенесбай также рассказал о ходе реализации проекта Smart City Astana, который Presight AI реализует совместно с акиматом столицы. Речь идёт о создании цифровой инфраструктуры города — от суверенного дата-центра до интеллектуальной системы управления городской жизнью.

Казахстан стремительно становится региональным центром развития искусственного интеллекта. Через нашу R&D-лабораторию и масштабные проекты, такие как Smart City Astana, Presight стремится развивать технологические инновации, раскрывать потенциал местных талантов и применять ИИ там, где он приносит наибольшую пользу, — отметил Кенесбай.

Presight AI уже сыграла ключевую роль в создании первого в Казахстане Ситуационного центра для аналитики и управления государственными процессами. Этот проект лёг в основу концепции AI-Driven Government, представленной президентам Казахстана и Азербайджана вице-премьером — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым. Система позволяет анализировать госуправление в реальном времени и внедрять предиктивные инструменты принятия решений.