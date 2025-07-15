Пресс-конференция с участием премьера Олжаса Бектенова и вице-премьеров
Сегодня, 10:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
128Фото: Скриншот из видео
В Астане стартовала пресс-конференция с участием руководства Правительства Казахстана. В мероприятии принимает участие Премьер-министр РК Олжас Бектенов, а также ключевые представители Кабинета министров, передает BAQ.KZ.
-
Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр,
-
Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев,
-
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин,
-
Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках