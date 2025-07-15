В Астане стартовала пресс-конференция с участием руководства Правительства Казахстана. В мероприятии принимает участие Премьер-министр РК Олжас Бектенов, а также ключевые представители Кабинета министров, передает BAQ.KZ.

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр,

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев,

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин,

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев.