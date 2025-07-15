LIVE LIVE
LIVE
  • 15 Июля, 11:02
  • BAIGENEWS

Пресс-конференция с участием премьера Олжаса Бектенова и вице-премьеров

Сегодня, 10:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот из видео Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
128
Фото: Скриншот из видео

В Астане стартовала пресс-конференция с участием руководства Правительства Казахстана. В мероприятии принимает участие Премьер-министр РК Олжас Бектенов, а также ключевые представители Кабинета министров, передает BAQ.KZ.

  • Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр,

  • Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев,

  • Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин,

  • Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев.

Самое читаемое

Наверх