На обсуждении законопроекта об амнистии, приуроченного ко Дню Конституции, депутат Мажилиса Серик Ерубаев задал вопрос своему коллеге Абзалу Куспану, который презентовал проект закона. Его обеспокоил перечень преступлений, на которые амнистия не распространяется, особенно в части деяний, совершённых по неосторожности, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я поддерживаю саму идею амнистии. Но в четвёртой статье указаны категории лиц и преступлений, исключённых из её действия. Среди них есть и преступления, совершённые по неосторожности, например, нарушения правил дорожного движения водителями. Возникает вопрос: по какому принципу происходил отбор? Почему одни составы включены, а другие – нет? Не создаёт ли это впечатление двойных стандартов?", – отметил Ерубаев.

Абзал Куспан пояснил, что преступления, совершённые в транспортной сфере, в перечень подлежащих амнистии включены не были, несмотря на то что формально считаются деяниями по неосторожности.

"Мы опирались на официальную статистику. Только за последние годы по вине водителей в состоянии опьянения погибло около 500 человек, ещё более 3 тысяч получили травмы. Даже если формально это не тяжкие преступления, их последствия катастрофичны. Садясь за руль в нетрезвом виде, человек осознанно идёт на риск", – подчеркнул он

По его словам, действующие меры уже начали приносить эффект. Количество таких преступлений снижается. Поэтому рабочая группа, включая депутатов, посчитала правильным не включать транспортные преступления в амнистию. Кроме того, важно учитывать интересы пострадавших и их семей, отметил он.