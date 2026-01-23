19 января УБОП в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресек деятельность преступной группы, участники которой оформляли автокредиты на социально уязвимых граждан и перепродавали машины за рубеж, передаёт BAQ.KZ.

По данным правоохранителей, злоумышленники принуждали граждан оформлять автозаймы под угрозой и давлением, временно пополняли их банковские счета, чтобы улучшить кредитную историю, и использовали поддельные документы для получения кредитов в микрофинансовых организациях. После этого дорогостоящие автомобили реализовывались за пределами страны.

На данный момент выявлено 15 эпизодов преступной деятельности, продолжается расследование других случаев. В ходе обысков были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Досудебное расследование ведется по нескольким статьям УК, шесть основных фигурантов водворены в ИВС.