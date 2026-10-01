«Преступник не должен чувствовать себя в безопасности за границей»: Александр Данилов о соглашении Казахстана с Катаром

Что даст казахстанцам соглашение с Катаром о сотрудничестве в борьбе с преступностью, объяснил депутат Курултая, сооснователь независимой аналитической платформы Astana Open Dialogue Александр Данилов.

Соглашение между правительствами Казахстана и Катара было заключено 29 октября 2024 года в Дохе. Документ касается борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, нелегальной миграцией, торговлей людьми и преступлениями в сфере информационной безопасности.

Взаимодействие будет строиться на запросах компетентных органов двух стран. Стороны смогут обмениваться оперативной информацией до возбуждения уголовного дела, сверять данные по розыску людей, проводить совместные учения, обмениваться технологиями и повышать квалификацию специалистов в борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег.

Данилов считает, что смысл документа лучше всего объяснять через обычные жизненные ситуации.

«Катар сегодня одна из наиболее обеспеченных стран мира, крупный международный центр, с которым Казахстан активно развивает отношения».

Дальше он привел пример, который может быть понятен любому пользователю интернета.

«Представим простую ситуацию. Казахстанца обманули в интернете, деньги ушли за границу, а преступник или часть преступной схемы связаны с Катаром. Теперь у наших правоохранительных органов есть понятный механизм, чтобы напрямую обращаться к катарским коллегам, быстрее получать нужную информацию, искать людей и совместно работать», - сказал Александр Данилов.

По его словам, соглашение касается не только интернет-мошенничества.

«То же самое касается наркотрафика, торговли людьми, организованной и киберпреступности. Сегодня такие преступления давно не ограничиваются территорией одной страны», - отметил депутат.

Для казахстанцев главный смысл документа Данилов сформулировал так.

«Если преступление пересекло границу Казахстана, защита гражданина не должна заканчиваться».

Он связывает такой подход с принципом «Закон и Порядок».

«Так на практике должен работать закрепленный в Конституции принцип "Закон и Порядок"», - подчеркнул Александр Данилов.

И добавил еще одну формулировку, которая фактически подводит итог всему механизму.

«Преступник не должен чувствовать себя в безопасности только потому, что уехал в другую страну».

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам предложил поддержать законопроект о ратификации соглашения в первом чтении.