Несмотря на официальное снижение общего числа преступлений, в стране фиксируется рост отдельных категорий правонарушений - интернет-мошенничеств, наркопреступлений, вымогательств и преступлений с применением оружия. Такие данные были озвучены на правительственном часе в МВД, передает BAQ.KZ

По данным Комитета прокуратуры, каждое третье зарегистрированное преступление совершается в интернете, а мошенники уже вывели у граждан 47 млрд тенге, из которых государству удалось вернуть лишь 3 млрд. Также не снижается уличная преступность - ежегодно фиксируется около 37,5 тысячи правонарушений в общественных местах, из них половина - на улицах городов.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева заявила, что статистика по отдельным категориям показывает системный сбой.

"Несмотря на общий спад преступности, анализ показывает рост интернет-мошенничеств, наркопреступлений и преступлений против личности. Только по фактам сексуального насилия в отношении детей ежегодно регистрируется 800–850 случаев. Эти цифры - повод задуматься, что мы делаем не так. Это лишнее доказательство того, что только жесткими наказаниями ситуацию не исправить. Нужен анализ причин, а не просто реакция после совершенного преступления", — подчеркнула она.

Имашева также отметила рост преступности среди несовершеннолетних (+36,5%), женщин (+14,6%) и лиц с неснятой судимостью, а также почти двукратный рост ДТП — свыше 43 тысяч пострадавших, при этом права продолжают "покупать", несмотря на цифровизацию экзаменов.