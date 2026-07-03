Как отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, с начала года особое внимание уделялось предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких преступлений.

"По итогам шести месяцев количество преступлений в стране снизилось на 10%. Это свидетельствует о стабильном контроле над криминогенной обстановкой и эффективности принимаемых мер", – заявил он.

По данным ведомства, число убийств сократилось на 9%. Среди наиболее резонансных раскрытых преступлений МВД назвало расследование исчезновения семьи в Атырауской области, где были обнаружены тела погибших и задержан подозреваемый, а также двойное убийство матери и дочери в Караганде.

Продолжается и работа по раскрытию преступлений прошлых лет. За шесть месяцев раскрыто 15 убийств, 19 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, семь изнасилований и 31 хулиганство.

Положительная динамика отмечается и в сфере имущественных преступлений. Количество краж снизилось на 16%, а раскрываемость выросла до 73%. За совершение краж задержаны более пяти тысяч человек, пресечена деятельность около 600 преступных групп.

Кроме того, с начала года задержаны 119 человек, причастных к скотокрадству, ликвидировано 28 преступных групп. По данным МВД, количество разбойных нападений сократилось на 35%, грабежей – на 21%, мошенничеств – на 13%.

В ведомстве также сообщили, что за шесть месяцев задержаны 678 разыскиваемых лиц, в том числе 90 – за пределами Казахстана. В страну экстрадированы 28 преступников, еще 14 депортированы. Кроме того, установлено местонахождение 362 без вести пропавших граждан.

Отдельным направлением остается борьба с незаконной миграцией. По информации МВД, с начала года ликвидированы несколько каналов незаконной миграции в Павлодарской, Мангистауской областях и Шымкенте. Организаторы схем привлечены к уголовной ответственности, часть уголовных дел уже направлена в суд.